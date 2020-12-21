Дзюдо

Карабулакские дзюдоисты стали победителями открытого турнира в Железноводске

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Воспитанники карабулакской секции борьбы завоевали награды высшей пробы на проходившем в минувшие выходные в Железноводске открытом турнире по дзюдо, сообщил «Ингушетии» их тренер Магомед Султыгов.

«Анзор Богатырев стал победителем в категории до 30 кг, а Магомеду Султыгову не было равных в весе до 38 кг», — сказал наставник юных чемпионов.

Отметим, что VII традиционный открытый турнир по дзюдо города-курорта Железноводска проходил в Ставропольском крае 19-20 декабря. В состязаниях принимали участие юноши и девушки 2009-2010 и 2011-2012 годов рождения. Они разыграли награды в общей сложности более чем в 30 весовых категориях.

Как ранее сообщала наша газета, победителем и бронзовым призером соревнований также стали воспитанники Мурада Богатырева — Микаил Богатырев и Мансур Албогачиев. Они завоевали медали в категориях до 46 кг и 34 кг соответственно.

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