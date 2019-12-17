Муниципалитет

Карабулак является лидером по количеству промышленных предприятий в Ингушетии — Матовников

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В Карабулаке Ингушетии на данный момент активно строятся завод по переработке молока и торгово-логистический центр с общим объемом инвестиций почти 2,5 млрд рублей. По словам полномочного представителя Президента России в СКФО Александра Матовникова, город сегодня является республиканским лидером по количеству промышленных предприятий.

«В настоящее время на территории Карабулака реализуется крупный инвестпроект — строится завод по переработке молока ООО «ЮгАгроПром», стоимостью 1,2 млрд рублей. Завершается строительство торгово-логистического центра для хранения и реализации продуктов питания с объемом инвестиций 1,2 млрд рублей. Карабулак является республиканским лидером по количеству промышленных предприятий — только за последние годы здесь введены в эксплуатацию несколько крупных предприятий, таких как завод по производству алюминиевых радиаторов, завод по производству полимерных труб, завод по производству сборно-монолитных конструкций», — сказал Матовников во вторник на совещании о социально-экономическом развитии города.

По его словам, открытие этих предприятий позволило создать в городе порядка 300 рабочих мест, а также более 500 рабочих мест создано благодаря предприятиям, которые созданы представителями малого бизнеса. Однако дефицит рабочих мест в Карабулаке сохраняется.

«Вместе с тем в Карабулаке остро стоит вопрос необходимости кардинального снижения уровня безработицы, как и в целом в СКФО», — добавил полпред.

Матовников также отметил на совещании, что в городе возрос уровень прироста населения за последние годы.

«Основной целью социально-экономического развития города является создание условий для улучшения жизни людей, в решении данных задач были достигнуты определенные успехи, что подтверждает уровень прироста населения — за последние семь лет более чем на 10 тыс. человек. Показатели рождаемости за этот период стабильно превышают показатели смертности. И в целом Ингушетия является лидером в этом вопросе», — сказал полпред.

Напомним, что Карабулак является городом с 1995 года, в нем проживают более 40 тысяч человек.

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