Благоустройство

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к ж.-д. станции Слепцовская от трассы «Кавказ» близится к завершению

0

На участке автомобильной дороги «Подъезд к железнодорожной станции Слепцовская от трассы «Кавказ» в настоящее время ведутся комплексные работы по установке дорожных знаков и информационных щитов, планировке обочин и откосов, уборке прилегающей к дороге территории.

По информации пресс-службы «Ингушавтодора», все работы по капитальному ремонту участка дороги ведутся с опережением графика.

Напомним, в текущем году государственное управление автомобильных дорог Республики Ингушетия приступило к реализации следующего этапа национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который так же, как и в 2019 году, планируется досрочно, а самое главное — качественно, завершить.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Госдума приняла в основном чтении законопроект о поправке к Конституции России
Ансамбль «Ингушетия» и Сибирский русский хор представят совместную программу в Москве
Тамерлан Дзауров завоевал путевку на первенство России
Депутат Валентина Терешкова предложила снять ограничения на число президентских сроков
Мухаммед Дзангиев выступит на всероссийских соревнованиях по ММА
Заканчивается прием заявок на всероссийский конкурс для школьников «Правнуки победителей»
В Ингушском государственном университете прошло мероприятие «День карьеры»
В виртуальном концертном зале Ингушетии состоится концерт Российского молодёжного симфонического оркестра
Более 800 детей-инвалидов в Ингушетии получили бесплатную помощь дантиста благодаря гранту «Машука»
Ректор исламского института в Ингушетии выступил за внесение в преамбулу Конституции России слова «Бог»
Минкультуры Ингушетии приглашает молодежь республики к участию в фестивале-конкурсе песен военных лет «Поем о Победе»

Главное

Яндекс.Метрика

 