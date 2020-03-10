Капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к ж.-д. станции Слепцовская от трассы «Кавказ» близится к завершению

По информации пресс-службы «Ингушавтодора», все работы по капитальному ремонту участка дороги ведутся с опережением графика.

Напомним, в текущем году государственное управление автомобильных дорог Республики Ингушетия приступило к реализации следующего этапа национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который так же, как и в 2019 году, планируется досрочно, а самое главное — качественно, завершить.