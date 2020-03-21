Каникулы могут затянуться: как обратить их на пользу школьника

Для всех школьников: интерактивное обучение онлайн

Платформа интерактивного обучения Учи.ru работает бесплатно. Здесь школьники могут посмотреть онлайн-уроки, сделать проверочные работы, а родители — в режиме реального времени отследить статистику по результату.

Школьная литература — в любом формате

Книги из списка школьной литературы не всегда есть дома, поэтому альтернативой бумажному формату может выступить электронная книга. К примеру, на онлайн-ресурсе МТС-Библиотека собрано около 200 тысяч книг для детей и взрослых. Их можно и читать, и слушать. Также много качественных аудиокниг для школьников по произведениям русских классиков собрано на ресурсе www.culture.ru.

Подготовка к ЕГЭ и ГИА

Как бы долго ни длились каникулы, экзамены все равно придется сдавать. Не «просесть» за время вынужденного отдыха, но и укрепиться в знании школьной программы помогут специальные онлайн-платформы.

• SmartUnivercity — считается одной из самых эффективных для изучения математики, английского и русского языков. Есть плюс для родителей — платформа позволяет контролировать процесс обучения на расстоянии: видеть отработанные темы, время занятий, эффективность самостоятельного обучения и т. д.

• Бесплатный образовательный ресурс для всех школьников с первого по одиннадцатый классы рекомендует Министерство образования РФ — сайт «Российская электронная школа». Здесь размещены учебные материалы и пособия по всем школьным предметам.

• Фоксфорд: обычно платный ресурс, который на время карантина в российских школах временно дает бесплатный доступ ко всем курсам по базовой школьной программе.

Хобби и творчество онлайн: подойдет всем

Так как на вынужденные каникулы ушли не только школы, но и некоторые спортивные и творческие студии, найти им альтернативу также можно в интернете. Вот несколько бесплатных интернет-площадок.

• «Поколение М» — бесплатной федеральный онлайн-проект МТС, участие в котором открыто для всех детей от 6 до 18 лет. Выбрав творческое направление (а может, и несколько сразу), школьник может пройти по нему онлайн-обучение, а потом загрузить свою работу на сайт и принять участие в конкурсе. Победители получают достойные призы. Ближайший конкурс — работы принимаются до 30 апреля — называется «Будущее время», где ребята в рисунках и эссе покажут свой город или республику через десятки лет. Лучшие работы попадут в настоящую книгу, «Энциклопедию будущего», которая появится в книжных магазинах в конце 2020 года.

• Для тех, кто хочет попробовать себя в прикладном искусстве — научиться вырезать из дерева панно и сундуки, подойдет сайт.

• Все, кто засиделся, могут устроить танцевальную паузу и взять бесплатные видеоуроки на сайте «Лучшие танцы РФ». Здесь собрана целая коллекция танцев разных народов мира, направлений и стилей.