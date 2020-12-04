Кандидат политических наук Лейла Арапханова представила Ингушетию на форуме «Народы России» в Москве

Форум проходил в Москве с 30 ноября по 1 декабря, его организатором является Федеральное агентство по делам национальностей России. Участниками форума стали государственные гражданские служащие, отвечающие за реализацию государственной национальной политики на федеральном и региональном уровнях, руководители общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в области государственной национальной политики, представители экспертного и научного сообщества, социально-ответственного бизнеса, СМИ и др.

«На мероприятии обсудили поиск решений актуальных задач государственной национальной политики, повышение эффективности и профессиональных компетенций государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и представителей общественных организаций в области межнациональных отношений, формирование деловых коммуникаций между участниками форума», — рассказала Лейла Арапханова.