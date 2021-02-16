Камчатский проект «Школа защитников природы» выходит на новый уровень

Программу реализуют правительство Камчатского края и Ассоциация особо охраняемых природных территорий региона: ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» и «Государственный заповедник «Командорский», а также КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки».

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте регионального министерства.

«Главная цель проекта — дать волонтерам, гидам, инспекторам инструмент охраны природы. Победителями станут 20 человек, готовых принять участие в волонтерских проектах на заповедных территориях Камчатского края. Наиболее успешные выпускники смены будут включены в кадровый резерв природоохранных организаций», — подчеркнули в сообщении.

Проект направлен на реализацию приоритетных направлений национального проекта «Экология» по развитию особо охраняемых природных территорий, экологического туризма и добровольчества в России. Образовательная программа 2021 года включает в себя лекции, семинары, исследования, посвящённые заповедному делу, экологическому туризму, природе Камчатки, культуре обращения с отходами, тропостроению на природных объектах, проектной и грантовой деятельности, безопасности при встречах с дикими животными и пр. Преподаватели и кураторы курса — эксперты в этих областях.

Принять участие в конкурсе могут жители любого российского региона. Заявки могут подать совершеннолетние граждане, интересующиеся деятельностью особо охраняемых природных территорий и желающие участвовать в волонтерских программах в Камчатском крае в 2021 году. Обучение будет проходить дистанционно с 24 февраля по 20 марта.

Прием заявок от конкурсантов осуществляется с 12 по 19 февраля.