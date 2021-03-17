Калиматова поздравил жителей республики с Днем единения Ингушетии с Россией

«Весь прошлый год мы с вами провели под знаком 250-летия единения Ингушетии с Россией. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, мы достойно отметили юбилей. Празднование этого знаменательного события стало убедительной демонстрацией верности нашего народа великому и могучему Отечеству — Российской Федерации. Особо значимыми для нас стали теплые слова поздравления Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, его пожелания успехов и благополучия народу республики», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его словам, через 251 год после этого судьбоносного решения «мы вновь и вновь убеждаемся в правильности осознанного и мудрого выбора наших предков. Этот шаг на столетия определил исторический путь нашего народа. Связав свою судьбу с Россией, ингушский народ получил возможность для дальнейшего всестороннего развития, приобщения к русской и мировой культуре, не теряя при этом своей самобытности».

Калиматов считает, что единение Ингушетии с Россией явилось прочным фундаментом, «на котором в последующем была сформирована наша государственность, 100-летие которой мы уже готовимся отмечать».

«Считаю очень важно подчеркнуть, что ингушский народ, несмотря на исторические перипетии, сохранил верность единожды данной клятве, ни разу за это время не нарушил завет, оставленный прадедами, — служить Отечеству верой и правдой», — говорится в обращении.

По мнению руководителя субъекта, в течение всех этих лет народ Ингушетии не раз доказал, что дорожит единством с большой страной, является надежной опорой России в регионе. Вместе прошли все потрясения и тернистый путь становления современного Российского государства.

«Ингушетия вписала немало славных строк в многовековую историю родного государства. Представители нашего народа принимали участие во всех войнах, которые вела Россия, проявляя при этом мужество и героизм. Являясь полноправным субъектом России, Ингушетия вносит свой вклад в дело сохранения стабильности на юге страны и в процветание всего государства. За последние годы наша республика встала на путь динамичного развития. Укрепляется экономический потенциал региона, реализуется активная социальная политика, последовательно повышается качество жизни людей. Многое делается для улучшения медицины, образования, физической культуры и спорта, культурного возрождения. И в основе всех этих достижений — созидательный труд нашего народа», — подчеркнул Калиматов.

По его словам, сделано немало, но предстоит сделать еще больше. Перед Ингушетией стоят важные задачи, открываются большие перспективы. Как и у всей страны, во многом они связаны с реализацией национальных проектов в соответствии с указами Президента России. Их ключевая цель — качественное повышение уровня жизни народа.

«Для уверенного движения вперед нам нужно добиваться единства нашего народа, создавать в республике атмосферу согласия. Только так мы сможем преодолеть любые трудности», — отметил Глава Ингушетии, пожелав жителям региона «здоровья и благополучия, оптимизма и новых свершений во благо Отечества».

Напомним, в марте 1770 года, около селения Ангушт (ныне — Тарское Пригородного района), в месте под названием «Барта босе» (Склон согласия), ингушские старейшины от лица всего народа присягнули на верность России.