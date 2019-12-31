Калиматов: «Я рад, что сегодня вижу счастливого ребенка в кругу семьи»

В беседе с матерью семилетней девочки и ответственными лицами из социальных служб Калиматов поинтересовался состоянием ребенка и заверил, что он и дальше будет пристально следить за ее судьбой, окажет всяческую поддержку с последующей реабилитацией.

«Я рад, что сегодня вижу счастливого ребенка в кругу семьи. История на этом не окончена. Мы сделаем все, чтобы девочка получила необходимую заботу, которую заслужила», — подчеркнул руководитель региона.

Адвокат девочки Елена Мисалова рассказала Калиматову, что на сегодняшний день все условия для ребенка и мамы созданы. «Двух братьев Аиши определили в школу. Органы опеки будут помогать этой семье. Сейчас им нужно дать жить спокойно, им нужно время, чтобы вернуться к нормальной жизни. Предстоит реабилитация девочки — ей необходимо установить протез на правой руке, а с этим связано много медицинских процедур», — сказала она.

Мама девочки поблагодарила руководителя субъекта за визит и оказываемую помощь.

Калиматов пожелал Аише скорейшего выздоровления и успешного прохождения предстоящей реабилитации, а маме девочки — терпения.

Он также оказал семье материальную помощь и вручил новогодние подарки.

Напомним, 4 июля текущего года в республиканскую детскую клиническую больницу поступила семилетняя девочка с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной рук. Местные врачи провели операцию по спасению сосудов кистей рук. На следующий день ее перевезли на лечение в Москву. В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии при обследовании выявились старые переломы ребер и травма позвоночника. 7 августа Аише Ажиговой ампутировали правую кисть и предплечье.

В избиении ребенка обвиняется 35-летняя тетя по отцовской линии.

В середине августа биологическая мать девочки потребовала вернуть ей Аишу. В конце октября уполномоченный по правам ребенка при Президенте России Анна Кузнецова заявила о приостановлении в суде дела о лишении родительских прав родной матери девочки. После чего женщина была признана законным представителем ребенка.