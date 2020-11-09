Калиматов выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе под Воронежем

«На военном аэродроме в Воронежской области в результате нападения солдата-срочника погибли трое военнослужащих. Среди них наш земляк рядовой Микаил Акталиев», — сообщил руководитель региона на своей странице в соцсетях.

От себя лично и ингушского народа руководитель республики выразил соболезнования семьям погибших в результате инцидента.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что жертвой стрельбы в части стал рядовой, житель села Экажево Акталиев Микаил Назирович 1997 года рождения. Сельчане характеризуют погибшего с положительной стороны.

Родные и близкие погибшего солдата выехали в Воронежскую область для разбирательства в ситуации, а также для перевозки его тела в Ингушетию, чтобы похоронить на родовом кладбище по религиозным обычаям.

Напомним, срочник на военном аэродроме «Балтимор» под Воронежем расстрелял троих сослуживцев. По данному факту военными следователями возбудили уголовное дело.

На военном аэродроме «Балтимор» в Воронежской области дислоцируется 47-й смешанный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа. С 2013 года на аэродроме идет масштабный ремонт, поэтому вся авиатехника перебазирована в город Бутурлиновка. Планируется, что воронежский аэродром «Балтимор» введут в эксплуатацию к концу 2020 года.

Срочник, устроивший стрельбу под Воронежем, задержан. Он передан военным следователям.