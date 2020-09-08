Калиматов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва газа

«Тяжелая новость пришла из Экажево: на заводе по производству пеплоблоков произошел взрыв бытового газа, погибли три человека. В данный момент идут работы по разбору завалов», — написал Калиматов на своей странице в соцсети в Инстаграм

Руководитель региона на фоне случившегося попросил жителей не пренебрегать правилами безопасного использования газового оборудования. Особую актуальность этот вопрос приобретает в отопительный период.

Как стало известно, причиной инцидента стала неисправность оборудования.

На месте работают спасатели, работники экстренных служб и правоохранительных органов.