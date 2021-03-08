Калиматов выразил соболезнования балкарцам, потерявшим родных и близких в депортации

«Нам, народу Ингушетии, близки ваши чувства горечи, скорби и боли. Мы хорошо вас понимаем и искренне соболезнуем всем, кто лишился родного очага, любимой Родины, потерял родных», — написал Калиматов.

Он отметил: «Мы также вместе с вами радуемся вашим сегодняшним успехам в созидательной деятельности, направленной на процветание Кабардино-Балкарии».

От жителей Ингушетии и от себя лично Глава республики пожелал всем жителям братской республики мира и благополучия.

Рано утром 8 марта 1944 к местам нового поселения в Среднюю Азию в 14 эшелонах было отправлено 37,713 балкарцев. В пути, за 18 дней дороги, в необорудованных вагонах от голода, холода и болезней умерли 562 человека.

Из общего числа высланных людей — 52% составляли дети, 30% — женщины, 18 — старики и инвалиды. С 1 апреля 1944 года до сентября 1946 года в Казахстане и Киргизии умерло 4849 балкарцев — каждый восьмой переселенец.