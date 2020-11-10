Калиматов ввел режим самоизоляции для людей с хроническими заболеваниями и преклонного возраста

«Внесены изменения в указ Главы региона от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности». Согласно документу, лица в возрасте 65 лет и старше, а также граждане, имеющие хронические заболевания, перенесшие инфаркт или инсульт, с 10 ноября и до особого распоряжения обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому», — сказал собеседник издания.

Сотрудник пресс-службы уточнил, что действие режима самоизоляции не распространяется на руководителей и сотрудников предприятий, органов государственной власти и муниципалитетов, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для их обеспечения.

Работодателям рекомендовано до 1 декабря перевести до 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Исполнительным органам госвласти региона, должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, рекомендовано ежедневно выявлять и пресекать нарушения режима повышенной готовности.

Ранее Калиматов продлил осенние каникулы для учащихся 1-4 классов образовательных организаций республики до 16 ноября включительно для снижения риска заражения коронавирусом.

До конца текущего месяца несовершеннолетним лицам запрещено находиться в местах массового скопления людей без родителей или законных представителей.

По данным регионального оперштаба, по состоянию на 10 ноября в Ингушетии всего проведено 118 тыс. 322 скрининговых исследования на коронавирус. По результатам исследований — 7 тыс. 979 впервые установленных диагнозов COVID-2019. Всего от инфекции скончались 98 пациентов. 6 488 человек выздоровели.