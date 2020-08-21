Всего в Ингушетии на отлично окончили школу 270 человек. Помимо выдачи аттестата с отличием, лучшие выпускники были поощрены медалью «За особые успехи в учении».

«Мы отчетливо осознаем, что наше будущее, будущее республики напрямую связано с дальнейшим улучшением системы образования. Поэтому сфера образования всегда будет в числе наших главных приоритетов, на которую мы будем и дальше расходовать значительную часть бюджета республики. Мы не считаем эти расходы чрезмерными. Ингушетия должна и будет получать умное, высокообразованное, нацеленное на перспективу молодое поколение», — отметил Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Большинство медалистов за период обучения в школе не только проявили способности в изучении общеобразовательных дисциплин, но также стали победителями олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, в том числе и всероссийского уровня, активными участниками социально значимых проектов.

«Вы заслужили эти награды своим умом, упорством, жаждой знаний. Я уверен, что в дальнейшем вы подтвердите свою конкурентоспособность и станете хорошими учеными, врачами, предпринимателями, строителями и другими полезными обществу специалистами», — сказал руководитель субъекта.

Многие одаренные выпускники решили получить высшее образование в регионе. Но и тех, кто выбрал иногороднее обучение, Калиматов нацелил на возвращение домой уже в статусе дипломированных специалистов.

«Впереди у вас выбор будущей профессии, годы студенчества. Конечно, я хотел бы, чтобы вы все связали свою жизнь и судьбу с нашей республикой. Динамично развивающейся Ингушетии будут нужны специалисты самого разного профиля. Хотел бы напомнить вам, что республика нуждается не только в юристах и экономистах. Этих специалистов у нас достаточно. Сейчас уже ощущается дефицит представителей инженерных профессий», — подчеркнул Калиматов.

Отдельные теплые слова благодарности Глава Ингушетии адресовал педагогам и родителям.

В завершение мероприятия представители каждой школы имели возможность сделать памятные фотографии с руководителем субъекта, говорится в релизе.