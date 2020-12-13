Калиматов вручил именитым хоккеистам и футболистам юбилейные медали «250 лет единения Ингушетии с Россией»

Приветствуя гостей, руководитель субъекта подчеркнул важность таких визитов с точки зрения популяризации командных видов спорта и пропаганды здорового образа жизни, которая активно ведется в республике.

Калиматов заявил, что, несмотря на то, что игровые виды спорта только набирают популярность, Ингушетию уже сегодня прославляют известные игроки национальной сборной России по футболу — Магомед Оздоев и братья Бакаевы.

«В республике успешно функционируют футбольные школы. С каждым годом желающих проявить себя в этом виде спорта все больше и больше, хотя сравнительно недавно акцент был на единоборствах. Дети желают равняться на своих успешных земляков. Но мы хотим большего — чтобы республику прославляли и другие спортсмены, в том числе и свои хоккеисты. Для этого мы делаем всё возможное — строим ледовые арены, поддерживаем детский хоккей. Будем настойчиво продолжать эту работу», — сказал руководитель субъекта.

Глава региона отдельно поблагодарил ветеранов, которые до сих пор активно участвуют в развитии детско-юношеского спорта. Отдельные поздравления были адресованы двукратному Олимпийскому чемпиону по хоккею Александру Якушеву.

«Успехи, пусть и скромные, которых мы добились в развитии хоккея за неполные пять лет, безусловно, связаны с «Советом Легенд», с вашим именем, уважаемый Александр Сергеевич. Наши хоккеисты гордятся подаренной вами формой, стараются быть похожими на вас, как в игре, так и в жизни. А поучиться есть чему — весь мир знает, что такого сочетания техники и мощи, как у Якушева, не было ни у кого. Мы никогда не забудем знаменитую Суперсерию-1972 с канадцами, образцы комбинационной и умной игры с вашим участием, которая приносила победы сборной СССР. Спасибо вам, Александр Сергеевич, присутствующим здесь вашим коллегам и единомышленникам за все, что вы сделали и продолжаете делать для отечественного хоккея», — отметил Калиматов.

Он выразил надежду, что поездка в регион оставит у гостей приятные впечатления, позволит почувствовать радушие и гостеприимство, открыть для себя самобытную культуру и традиции ингушского народа.

В завершение торжественной части состоялся обмен памятными подарками, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.