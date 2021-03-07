Калиматов восхитился поступком 18-летней Сабины Эсаевой, спасшей соседских детей при пожаре

«На днях в Плиево произошел несчастный случай, в результате которого пострадало домовладение. И все бы закончилось куда печальней, если бы не отважная соседка погорельцев Сабина Эсиева, которая не побоялась забежать в горящий дом и спасти детей, находившихся в тот момент без родителей. Я восхищен поступком столь хрупкой и юной девушки. Низкий поклон родителям Сабины, Мустафе и Лейле, за такое воспитание. В который раз убеждаюсь, какие у нас невероятные женщины», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

Он также призвал жителей региона соблюдать осторожность при эксплуатации отопительного оборудования и электроприборов.

«Уважаемые жители Ингушетии, пожалуйста, не забывайте проверять отопительные приборы и следить за исправностью электропроводки. Не подвергайте свои жизни опасности», — отметил руководитель субъекта.

Напомним, 2 марта в сельском поселении Плиево произошел пожар в частном доме, в котором проживала семья с 6 детьми. Несмотря на помощь, оказанную соседями и сотрудниками МЧС по региону, дом сгорел.

Соседка Сабина Эсиева одна из первых заметила пожар и забежала в задымленный дом, чтобы вывести детей, которые были одни дома.