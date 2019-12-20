Калиматов в Магасе вручил государственные награды России и Ингушетии

Руководитель региона Махмуд-Али Калиматов в своем выступлении отметил, что награждение — не просто формальность, это важное мероприятие для подведения итогов уходящего года и оценки показателей позитивных изменений на примере каждого отличившегося отдельно, а значит, и республики в целом.

По мнению Главы республики, 2019 год был непростым, насыщенным общественно-политическими событиями разного масштаба, и жителям пришлось столкнуться с серьезными вызовами в различных сферах.

«В этом зале находятся представители разных профессий и направлений. Среди них работники сельского хозяйства, культуры, спорта. Они являют собой яркий пример ответственного отношения к делу, инициативности. Такие специалисты помогут нашей республике справиться с любыми вызовами», — подчеркнул руководитель субъекта.

К наградам представлены жители республики, посвятившие себя различным родам деятельности. Указом Президента России Владимира Путина орденом «Родительская Слава» награждены супруги Точиевы Залобан Хасановна и Харон Магометович. Они достойно воспитывают одиннадцать сыновей и дочерей, из них одна студентка, пятеро школьников и столько же детей дошкольного возраста.

Медаль «Наьна сийле — Материнская слава» вручили Лиде Кориговой — матери, воспитавшей десятерых детей. Среди тех, кому были вручены награды — работники здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, нефтяной и газовой промышленности, физической культуры и спорта.

Отдельно стоит отметить подвиг Рашида Тумгоева, удостоенного медали «За мужество в спасении» и диплома Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Такие награды получают люди, совершившие отважные и мужественные поступки в сложных жизненных ситуациях. Юноша пришел на помощь и решительными действиями спас людей, которым угрожал селевой поток.

«У нас есть перспективы в самых сложных и важных отраслях — в здравоохранении, образовании, культуре, сельском хозяйстве. Но важно вкладывать душу в свое дело. И я хочу, чтобы все помнили об этом и брали с вас пример. Я поддерживаю все добрые начинания, независимо от рода деятельности, мелких профессий не существует», — заключил Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.