Назначение

Калиматов утвердил в должности министра здравоохранения Ингушетии Рукият Торшхоеву

0
Рукият Торшхоева

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов утвердил в должности министра здравоохранения республики Рукият Торшхоеву, которая ранее занимала должность советника руководителя региона.

«Указом Главы республики в должности министра здравоохранения республики утверждена Рукият Торшхоева, с августа исполнявшая обязанности руководителя ведомства. До перехода в Минздрав, она занимала должность советника Махмуд-Али Калиматова», — сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства региона.

Торшхоева имеет два высших образования: по специальностям «Педиатрия» (Дагестанский государственный медицинский институт) и «Государственное и муниципальное управление» (Российская академия государственной службы при главе государства). В 2002 году она завершила обучение в аспирантуре Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова и защитила кандидатскую диссертацию, в 2009 году — докторскую, на базе Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук.

До утверждения в должности советника Главы Ингушетии Торшхоева работала заведующей отделением медицинской профилактики детской городской поликлиники № 81 департамента здравоохранения Москвы, ранее заведовала отделениями восстановительного лечения детей с болезнями кожи, восстановительного лечения детей с аллергическими болезнями Национального научно-практического центра здоровья детей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия в числе четырех регионов, где ситуация с распространением Covid-19 остается стабильной
15 классов в школах Ингушетии переведены на «удаленку» из-за коронавируса
Бригады из 54 человек могут задействовать при авариях на электросетях в Ингушетии зимой
В преддверии годовщины трагических событий осени 1992 года на мемориальном кладбище в Ингушетии пройдет субботник
Худрук ингушского Дома народного творчества Асет Абдурзакова стала лауреатом всероссийского конкурса «Старт инноваций»
75 миллионов комфортных поездок: Сбербанк помогает сделать общественный транспорт современнее и безопаснее
На Северном Кавказе в 2020 году введены новые энергообъекты для повышения надежности энергоснабжения — Грабчак
В Ингушетии принят республиканский план по подготовке к зиме
В Ингушетии проводится проверка после хлопка газа в частном доме, в результате которого пострадал подросток
Прием документов для поступления в Центральную школу искусств Ингушетии продлён до 30 ноября
Ингушские дзюдоисты выйдут на татами турнира в Венгрии 24 октября

Главное

Яндекс.Метрика

 