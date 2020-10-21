Калиматов утвердил в должности министра здравоохранения Ингушетии Рукият Торшхоеву

«Указом Главы республики в должности министра здравоохранения республики утверждена Рукият Торшхоева, с августа исполнявшая обязанности руководителя ведомства. До перехода в Минздрав, она занимала должность советника Махмуд-Али Калиматова», — сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства региона.

Торшхоева имеет два высших образования: по специальностям «Педиатрия» (Дагестанский государственный медицинский институт) и «Государственное и муниципальное управление» (Российская академия государственной службы при главе государства). В 2002 году она завершила обучение в аспирантуре Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова и защитила кандидатскую диссертацию, в 2009 году — докторскую, на базе Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук.

До утверждения в должности советника Главы Ингушетии Торшхоева работала заведующей отделением медицинской профилактики детской городской поликлиники № 81 департамента здравоохранения Москвы, ранее заведовала отделениями восстановительного лечения детей с болезнями кожи, восстановительного лечения детей с аллергическими болезнями Национального научно-практического центра здоровья детей.