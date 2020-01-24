Калиматов: «Уровень преступности в республике в разы ниже, чем в среднем по СКФО и России в целом»

«Сегодня мы можем говорить, что по многим направлениям вашей деятельности наблюдаются положительные результаты. Во взаимодействии с другими органами правопорядка, дислоцированными в республике, осуществляются мероприятия по предотвращению террористических угроз, не допущено совершения террористических актов», — сказал Калиматов.

Он подчеркнул, что уровень преступности в республике ниже, чем в среднем по России. В этом, по его мнению, большая заслуга сотрудников МВД.

«Регулярно происходит укрепление правопорядка в республике. Несмотря на небольшой рост числа совершенных преступлений, у нас сохраняется спокойная криминальная обстановка. Уровень преступности в республике в разы ниже, чем в среднем по СКФО и России в целом», — отметил руководитель субъекта.

Вместе с тем, Главы региона призвал участников коллегии работать над устранением недочетов в ежедневной деятельности, о которых «они сами знают лучше других».

Проведение всех крупных мероприятий, в частности, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Дню республики, 250-летию добровольного вхождения Ингушетии в состав России Глава региона считает важнейшей задачей. Он напомнил, что Президент страны Владимир Владимирович Путин в своем Послании объявил 2020 год — Годом памяти и славы 75-летие Победы.

«Это для каждого гражданина страны важный праздник, который должен быть обеспечен мерами безопасности в полной мере», — добавил Калиматов.

Руководитель субъекта выразил уверенность, что все намеченные цели и планы будут в полной мере реализованы, и по итогам уже текущего года удастся добиться успешных показателей.

«Несмотря на имеющиеся недостатки, хочу подчеркнуть, что мы считаем стабильность, порядок в республике вашей заслугой. Уверен, что вы и впредь будете развивать этот успех, достойно продолжать дело своих предшественников — ветеранов органов внутренних дел, стоять на страже общественного порядка, защищать права, законные интересы и безопасность людей и всегда действовать профессионально, мужественно, ответственно», — подчеркнул он.

По словам Калиматова, работа министерства, как и прежде, осуществлялась в соответствии с основными приоритетами, а также с учетом складывавшейся в республике оперативной обстановки.

В заседании коллегии приняли участие руководитель министерства внутренних дел по Ингушетии Михаил Коробкин, заместитель начальника ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу — руководитель временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России Владимир Домашев, а также руководители ряда служб, взаимодействующих с правоохранительными органами, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.