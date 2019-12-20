Власть

Калиматов: «Созидание — это всегда долгосрочный и трудоемкий процесс»

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Махмуд-Али Калиматов

Махмуд-Али Калиматов в связи с истечением 100 дней после его вступления в должность Главы Ингушетии отметил, что надеется на дальнейшую поддержку народа и не хочет обещать того, что не сделает.

«Сегодня срок моего руководства республикой со дня инаугурации превысил 100-дневный рубеж. Много это или мало? История знала случаи, когда за сто дней крепости брали, войну выигрывали, но практически не знает примеров, когда за этот период было создано что-то стоящее. Созидание — это всегда долгосрочный и трудоемкий процесс. И начинать его надо с фундамента. Я говорил и снова повторюсь: не хочу обещать того, что не сделаю», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

По его словам, эти дни ушли «на процесс освоения ситуации, поиска путей выхода из критических моментов».⠀

«Нам в первую очередь необходимо завершить все социальные проекты. Малоимущие, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, сироты должны в первую очередь почувствовать изменения к лучшему», — считает Глава республики. ⠀

Он отметил, что нацпроекты — это «серьезный бонус для дотационной Ингушетии, мы направим все усилия на их реализацию».⠀

«Надеюсь на дальнейшее понимание и поддержку своего народа», — подчеркнул Калиматов.

Напомним, 26 июня 2019 Президент России Владимир Путин назначил Махмуд-Али Калиматова временно исполняющим обязанности Главы Ингушетии. В единый день голосования — 8 сентября этого года — большинство депутатов парламента республики (27 человек) проголосовало за его кандидатуру, утвердив на посту руководителя региона.

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