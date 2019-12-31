Нападение

Калиматов считает нападение на пост в Ингушетии неуважением к народу и республике

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Махмуд-Али Калиматов

Глава республики Махмуд-Али Калиматов заявил, что нападение на пост в преддверии Нового года могут совершить лишь люди, не уважающие свой народ и республику.

«Великий цинизм и неуважение к себе, к республике, к народу в преддверии Нового года и вообще совершать такие действия. Вот и все, что я думаю по этому поводу», - сказал Калиматов.

Ранее источник сообщал, что группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту правоохранителей на въезде в Магас и открыла огонь из автоматического оружия по находившимся на посту. Ранения получили два сотрудника, еще один, к сожалению, скончался.

Двое нападавших уничтожены ответным огнем, еще один ранен.

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