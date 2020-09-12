Калиматов считает, что открытый в Пятигорске музей «настоящий «живой» учебник истории России»

Полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка, обращаясь к участникам мероприятия, напомнил, что проект «Россия — Моя история» реализуется по инициативе Патриаршего совета по культуре при поддержке Администрации главы российского государства.

«В его рамках на Северном Кавказе создано уже три подобных комплекса, два из них — на Ставрополье. Возможности нового музея действительно удивляют. Благодаря новейшим технологиям российская история выходит здесь за рамки привычного учебника и превращается в яркое и увлекательное повествование. Это поможет не только школьникам и нашей молодежи, но и всем посетителям почувствовать причастность к более чем тысячелетней истории Отечества», —подчеркнул Чайка.

Поздравляя жителей Ставропольского края со знаменательным событием, Глава Ингушетии отметил значимость подобных проектов для сохранения историко-культурного достояния страны и укреплении межнационального согласия.

«Народы, населяющие наш округ, связаны многочисленными узами, их объединяют вековые традиции и обычаи, пронесенные нашими предками через столетия», — отметил Калиматов.

Он выразил уверенность, что эти связи и «впредь будут крепнуть и развиваться на благо наших народов, во имя процветания нашего общего дома — великой России».

«Открываемый сегодня музей — настоящий «живой» учебник истории России. Будущее без прошлого невозможно. Мы должны сохранить и передать великие и героические страницы российской летописи в неизменном виде новым поколениям. Молодежь нужно воспитывать в традициях уважения к исторической памяти, многовекового мирного и плодотворного сосуществования народов нашей Родины», — подчеркну Глава республики.

На сегодня в России уже функционирует 21 мультимедийный музейный комплекс. В ближайшее время подобные объекты откроются в Пскове и Владивостоке. Ставропольский край стал первым регионом, в котором в рамках проекта будут работать сразу два музея — в Ставрополе и Пятигорске. В экспозиции, в частности, представлен историко-аналитический обзор субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

Экспозиция музея состоит из выставок: «Рюриковичи», «Романовы», «1914–1945 годы — от великих потрясений к Великой Победе» и «Россия. Моя история. 1945-2016 годы». В историческом парке представлено множество форм информационных носителей: сенсорные столы и экраны, коллажи, проекторы, сенсорные киоски. В общей сложности экспозицию формируют более 1 тыс. единиц мультимедийной техники, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.