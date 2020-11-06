Безопасность

Калиматов считает, что необходимо определить приоритеты в борьбе за безопасность на дорогах Ингушетии

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в ходе расширенного совещания по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения заявил о необходимости пересмотреть основополагающие параметры республиканской и аналогичных муниципальных программ по данному актуальному вопросу.

«Предусмотренные в них мероприятия необходимо актуализировать, они должны быть максимально конкретными, подкрепленными реальными источниками финансирования. Также нужно тщательно проанализировать, насколько эффективна деятельность республиканской и муниципальных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения. Пересмотреть их состав, обновить планы и заставить работать. Практика также показывает, что часть аварийных ситуаций связана с состоянием дорог. Некоторые участки дорожного полотна опасны для движения», — отметил Калиматов.

Глава региона добавил, что проблема обеспечения безопасности дорожного движения носит не узковедомственный, а комплексный характер и подразумевает системный подход со стороны федеральных и республиканских органов исполнительной власти, муниципалитетов, контрольно-надзорных органов, структур и ведомств.

«Высокий уровень правового нигилизма населения, особенно в вопросах соблюдения правил дорожного движения, низкие показатели взыскания административных штрафов, и, как следствие, невыполнение основного принципа неотвратимости наказания за совершенные правонарушения, отсутствие специализированных стоянок для хранения задержанных транспортных средств — все эти проблемы невозможно решить без наших общих усилий. Отдельно отмечу то, что нет четко сформированной позиции общества к нарушителям, к ним относятся весьма снисходительно, чем невольно поощряют их», — подчеркнул руководитель субъекта.

Как сообщил начальник УГИБДД МВД России по Ингушетии Алексей Пасечный, за 9 месяцев 2020 года в 140 дорожно-транспортных происшествиях в республике погибло 48 и ранено 246 человек.

«В том числе зарегистрировано 15 ДТП с участием детей, при этом погибло 4 ребенка и пострадало 18», — отметил он.

По словам Пасечного, игнорирование водителями правил дорожного движения остается основным фактором большинства ДТП, далее следует управление транспортным средством в состоянии опьянения, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение ПДД пешеходами и нарушение правил проезда регулируемых перекрестков.

На совещании было подчеркнуто, что подробный анализ состояния на дорогах поможет всем вовлеченным ведомствам точнее определить текущие приоритеты в борьбе за безопасность движения, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

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