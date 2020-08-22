Калиматов считает, что детям, показавшим не лучшие результаты на ЕГЭ, нужна особая поддержка

Об этом он заявил на августовской педагогической конференции, традиционно проводимой в преддверии нового учебного года, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

«Они — наши дети, которые оступились в угоду своим амбициям или в надежде оправдать ожидания родителей. Это вовсе не значит, что они плохие. Представьте, какой у них стресс, они и так разочарованы, расстроены, — не отвергайте их. Если они не придут сами, пригласите, проработайте для них алгоритм подготовки, объясните, что не все потеряно, еще можно пересдать, — верните им надежду. От вас многое зависит», — обратился Калиматов к участникам мероприятия.

Ежегодно конференция открывается работой дискуссионных площадок. Особенностью этого года стало проведение 7 стратегических сессий по актуальным направлениям развития образования.

На встрече, посвященной ключевым направлениям достижения стратегической цели по вхождению России в число 10 ведущих стран мира, Глава региона отметил, что будущее республики и ее народа напрямую связано с дальнейшим улучшением системы образования. По его словам, количество школ и охват дошкольным образованием детей растет, в связи с чем все работники сферы просвещения и воспитания должны озаботиться вопросом, как педагогическое сообщество отвечает на изменения условий своей работы, растет ли, соответственно, ее качество и уровень знаний учащихся.

Докладывая о работе регионального министерства образования и науки, руководитель ведомства Эсет Бокова сообщила, что в качестве приоритетных направлений для республики остается создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации второй и третьей смен обучения и формирования условий для получения качественного общего образования. Также министр обозначила значимость программ дополнительного образования и организации занятий спортом для повышения интеллектуального и физического развития детей.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 33 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, создаются спортивные клубы, площадки и залы.

В июле текущего года министерство приняло участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета, на обновление материально-технической базы учреждений для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. В рамках данного проекта в республике до конца 2021 года планируется открыть 51 центр образования цифрового и гуманитарного профилей. Планируется создание еще 7 детских технопарков «Кванториум» на территории субъекта. Появление первого и пока единственного позволило охватить дополнительным образованием порядка 800 детей по направлениям: робоквантум, аэроквантум, энержиквантум, IT-квантум, автоквантум, хайтек-квантум.

Также Бокова сообщила, что, согласно статистике, улучшаются показатели ЕГЭ, растет количество участников и финалистов всероссийских олимпиад, представители республики успешно выступают на чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

После подведения итогов конференции и принятия ее резолюции руководитель субъекта поблагодарил учителей за преданность своему делу и работу с подрастающим поколением.