Калиматов прокомментировал конфликт с четырьмя погибшими в Назрани

«Вчера в Назрани произошла страшная трагедия — перестрелка на бытовой почве с участием местных жителей привела к жертвам и пострадавшим. Причем в этот конфликт были вовлечены два сотрудника правоохранительных органов», — написал руководитель республики на своей странице в соцсетях.

По его словам, в настоящее время в причинах произошедшего разбирается следствие, свой вердикт соответствующие органы озвучат в ближайшее время.⁣⠀

Он считает, что в данное время необходимо принять всевозможные меры для локализации конфликта и предотвращения его дальнейшего развития.

«Хочу высказать слова соболезнования родным и близким семей Медовых и Анцедоевых. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — пишет Калиматов.

Напомним, 16 июня на основе имущественного спора между родственниками в Назрани произошёл конфликт с перестрелкой. Четыре человека, в том числе, сотрудник полиции, прибывший на место происшествия, погибли. Трое пострадавших были доставлены в местную больницу с ранениями разной степени тяжести.

СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по пп. «а» и «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц).

По информации источника, в рамках расследования были задержаны несколько человек. Между тем в пресс-службе регионального управления СКР в среду сообщили об одном задержанном по резонансному делу.

На территории республиканской больницы, куда доставлены пострадавшие, обеспечено круглосуточное дежурство бойцов Росгвардии и наряда полиции. Накануне правоохранители пресекли здесь драку родственников участников перестрелки.

По данным источника, погибший в результате перестрелки в Назрани местный житель Адам Анцедоев не участвовал в внутритейповом конфликте Медовых, а оказался там случайно.

В тот день Адам работал на стройке неподалеку от места перестрелки в Альтиевском округе. Увидев скопление людей и, услышав крики, подошел поближе, чтобы разобраться в ситуации и хоть как-то помочь в разрешении спора. Он пытался разнять участников, но началась перестрелка с применением боевого оружия, и молодой человек получил тяжелое ранение, от которого скончался. У Адама остались две дочери и сын.