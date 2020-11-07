Калиматов продлил каникулы для начальных классов для снижения риска заражения коронавирусом

«В соответствии с изменениями, внесенными в указ Главы региона от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности» осенние каникулы для учащихся 1-4 классов образовательных организаций республики продлены до 16 ноября включительно», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, согласно документу до конца текущего месяца несовершеннолетним лицам запрещено находиться в местах массового скопления людей без родителей или законных представителей.

Напомним, карантин в Ингушетии, в том числе в школах и детсадах, вводился с 17 марта согласно решению оперативного штаба по предупреждению коронавируса.

С 10 августа по указу руководителя региона ввели третий этап снятия ограничительных мер и выхода из режима самоизоляции на территории республики при соблюдении масочного и дезинфекционного режима.

Учеников 15-ти классов в республике перевели на дистанционный режим обучения из-за коронавируса. Осенние каникулы в школах начались по графику 26 октября, для школьников старших классов они продлились до 1 ноября включительно.