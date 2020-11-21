Калиматов призвал жителей региона принять участие в конкурсе «Вкусы России» и поддержать ингушскую шоколатье Галаеву

«Ингушетия славится богатой национальной кухней, разнообразием лакомств из орехов, ягод и других даров Кавказа. Как правило, у нас что ни съестное, то бренд, известный далеко за пределами республики и страны — согласитесь, о вкусе и пользе еды мы знаем почти все. ЧIапилгаш (лепешки), сискал (чурек), хьовла (халва), горный мед, яблоки и даже вода — можно долго продолжать перечисление», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

По его словам, сейчас есть возможность «поддержать еще одно прекрасное начинание и дополнить этот ряд: шоколатье Фатима Галаева разработала шесть видов шоколада, почти 60 разновидностей конфет — вся продукция ручной работы».

«Давайте поддержим нашу умелицу и ингушский шоколад «Магас» на Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Голосование проходит на сайте вкусыроссии. рф и продлится до 2 декабря», — отметил руководитель субъекта.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в России проводится первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Старт был дан министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым во время агропромышленной выставки «Золотая осень».

ООО «Фатима Галаева» официально ведет свою деятельность с 2014 года и является поставщиком высококачественной шоколадной продукции авторской работы. При производстве продукта используется только сырье самого высокого качества и специальные рецепты. Компания производит до 300 кг продукции в год, имеет свои площади для изготовления продукта, своих кондитеров и шоколатье.

Также заявку на участие в конкурсе «Вкусы России» подали такие бренды, как «Мед Ингушетии» КФХ Костоев, сорт яблок «Магас» ООО «Сад-гигант Ингушетия», мясная продукция «Курдюк баранины по спецрецепту» КФХ Ярыжев, экологически чистая вода «Эрзи», мясная продукция «Индейка по специальному рецепту» ООО «Эко Муслим продукт» и другие ингушские производители.