Калиматов призвал жителей Ингушетии к сознательности, чтобы избежать ужесточения мер из-за распространения Covid-19

«Я в постоянном режиме отслеживаю динамику эпидемиологического процесса в регионе. Осведомлен и о вашей обеспокоенности в связи с предполагаемым введением ограничений», - сообщил Калиматов.⁣⁣

Он поблагодарил всех «за стойкость, проявленную в предыдущий период».

«Первую половину 2020 года мы провели в состоянии стресса и в ожидании возможности «задышать полной грудью». Многие из вас долго соблюдали и продолжают соблюдать режим эпидбезопасности — и это правильно. Кого-то вирус коснулся, кого-то — нет, но отрицать существование его уже никому не придет в голову: мы потеряли 88 человек — катастрофическая для нашего народа цифра», — отметил руководитель субъекта.⁣⁣

Калиматов подчеркнул, что «благодаря самоотверженному труду врачей, а также помощи благотворителей, волонтеров, поддержке государства летом случился спад. Сейчас ситуация вновь меняется, в том числе, из-за сезона респираторных инфекций».⁣

«Друзья, отвечая на поставленный вопрос: нет, у нас не было и нет никакого желания ограничивать вашу жизнь, личное пространство, запрещать ходить на работу, в школу, к родственникам, проводить обряды. Напротив, мы помним, как сложно дались нам эти недели ограничений, как они отразились на психологическом фоне, качестве жизни населения, экономике. И сейчас, пока у нас еще нет очагов массового заболевания, мы можем избежать ввода всеобщих запретительных мер, ограничившись соблюдением индивидуальных», — напомнил Глава Ингушетии.⁣⁣

Он призвал всех строго соблюдать все меры эпидемиологической защиты.

«Вернитесь к ношению масок, перчаток, пользуйтесь антисептиками, проветривайте помещения, при малейшем подозрении на недомогание — вызывайте врача. Отдельно прошу людей старше 65 лет продолжать соблюдать самоизоляцию», — написал Глава региона.

Также он призвал помнить о врачах, которые «подвергаются колоссальной нагрузке и риску, — это тоже родные нам люди».⁣⁣

«Наша общая борьба еще не завершена», — подытожил Калиматов.