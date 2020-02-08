Калиматов призвал студентов БИА из Ингушетии быть носителями истинных ценностей ислама

Насрудин Беков, Хусейн Теркакиев, Исмаил Хаутиев, Нурадин Цолоев, Микаил Боголов, Ваха Тумгоев, Исропил Угурчиев являются выпускниками Ингушского исламского института и в Болгарской исламской академии осваивают программы магистратуры.

По словам проректора вуза Айнура Тимерханова, ингушские студенты поступили в БИА, будучи хорошо подготовленными в плане религиозных знаний и арабского языка, и очень старательны.

«По моему мнению, самое главное в жизни общества — стремление к миру, согласию и гармонизации взаимоотношений, потому что без этого наши усилия во всех других направлениях тщетны. И во многом носителями ценностей, которые приводят людей к правильному мировоззрению, являются ученые-богословы. Ведь их деятельность, проповеди и наставления воздействуют непосредственно на души, разум, поведение. А это очень тонкая материя, требующая максимального бережного и серьезного подхода. Поэтому мне было очень отрадно услышать о ваших высоких результатах обучения данной науке в академии. Я полагаю, все, что вы возьмете от обучения здесь, принесет пользу не только Ингушетии. Успехов вам, мы на вас рассчитываем», — обратился Калиматов к молодым людям.

Мероприятие прошло в формате открытого диалога, во время которого студенты и представители академии озвучили Главе Ингушетии свои пожелания, а руководитель субъекта смог побеседовать с доктором шариатских наук, преподавателем БИА Мухаммадом Жунейдом Алдейршави и задать ему вопросы из области богословия.

Проректор вуза выразил благодарность Калиматову за встречу, подчеркнув важность подобного участия в жизни студентов для их поддержки. «По воле Всевышнего ребята вернутся в Ингушетию, будут прославлять ингушский народ, нашу религию добра и мира и внесут достойный вклад в укрепление уммы и развитие Российской Федерации», — отметил Тимерханов.

Напомним, ранее Глава Ингушетии принял участие в заседании попечительского совета Болгарской исламской академии, членом которого он является. Были обсуждены перспективы и планы по развитию вуза. В частности, было объявлено о введении двух новых специальностей: в образовательном учреждении планируется подготовка специалистов и магистров по направлениям «теология» и «исламская экономика».