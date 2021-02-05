Калиматов призвал прокурорских работников взять на особый контроль реализацию нацпроектов в регионе

Также им была озвучена рекомендация осуществления более тесного взаимодействия с налоговыми органами.

Касаясь реализации национальных проектов в регионе, руководитель субъекта, в частности, подчеркнул, что из-за отсутствия земельного фонда в центральных частях городов и сельских поселений социальные объекты приходится строить на окраинах. Это требует направления дополнительных средств на создание инфраструктуры и усложняет жизнь граждан.

«Я просил бы городских и районных прокуроров обратить внимание на это обстоятельство», — сказал Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Как ранее сообщалось, в Ингушетии подвели итоги работы региональной прокуратуры за 2020 год. В мероприятии принял участие начальник главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Константин Сомов.