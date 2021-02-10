Калиматов призвал медиков к каждому пациенту относиться как «к родному человеку»

«Мы уже год живем в напряжении, сработали нормально. Особенно я благодарен врачам, которые находятся в «красной зоне», медперсоналу, волонтерам, оказывающим посильную помощь», — сказал Калиматов.

В то же время он призвал к прозрачности в работе, отметив, что есть информация о злоупотреблениях медиками «служебным положением». «Информация есть, но я жду — может, осознают, может, поймут», — подчеркнул Глава республики.

Проблемы у людей возникают, по его словам, прежде всего, когда они приходят на обследование — то аппарат якобы сломался, то куда-то нужно идти (зачастую, в платную клинику).

«Человек не идет с радостью в больницу, он идет с тревогой, вдруг что-то обнаружиться. Мы (власть) должны вам (врачам) создавать условия для работы, но и вы должны к каждому больному относиться, как к родному человеку. У нас добрые, хорошие люди, не злите их», — сказал Калиматов.

Руководитель субъекта также призвал участников совещания активизировать ход прививочной кампании и сопутствующую ей информационно-разъяснительную деятельность, чтобы жители республики осознавали необходимость защититься и всеми возможными способами предупреждать распространение коронавирусной инфекции.

«Мы бы не хотели ужесточения ограничительных мер, потому что люди от них уже устали — устали от запретов, от самой болезни. Раньше ограничения были единственным способом предостеречься. Сейчас у нас есть возможность сделать прививку, защитить себя и спокойно жить дальше, не боясь ни вируса, ни его последствий», — отметил он.

Напомним, по данным на 9 февраля в регионе проведено 208249 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14273 впервые установленных диагноза Covid-19.

Умерло 165 человек, выздоровело — 12491.