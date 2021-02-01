Калиматов призвал ЦУР обращать первоочередное внимание на проблемы в социальной сфере

На встрече с Главой Ингушетии руководитель ЦУР Магомед Мальсагов отметил, что основной задачей организации, созданной в ноябре прошлого года, является работа с обращениями жителей, которые поступают в адрес различных ведомств и госучреждений через традиционные каналы, социальные сети, а также внедряемую на территории России платформу обратной связи.

«Все это делается для того, чтобы сформировать круг наиболее важных для людей вопросов по каждой отрасли и территории. Предполагается, что результатом деятельности должно стать повышение эффективности органов власти в решении своих задач. В перспективе — недопущение появления определенных проблем вообще, предвосхищение их возникновения. На данный момент в рабочую группу центра вошли действующие сотрудники различных министерств и ведомств, представляющих здравоохранение, образование, ЖКХ, социальную защиту, экологию, строительство, культуру и другие сферы», — сообщил Мальсагов.

Проект реализуется регионом вместе с автономной некоммерческой организацией «Диалог», которая курирует сбор данных во всех субъектах.

Калиматов отметил, что ждет плотного взаимодействия ЦУР с правительством Ингушетии в рамках уже подписанного между ними соглашения. Речь, по его словам, идет не просто об обмене информацией, но и о реализации функции оперативного и качественного изучения актуальных задач и проблем, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, центры управления регионом созданы в субъектах страны по поручению Президента России Владимира Путина. Это — цифровые платформы, которые агрегируют запросы граждан из социальных сетей, официальных сайтов и других источников для передачи их в работу в ответственные структуры.