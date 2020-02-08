Калиматов принял участие в заседании попечительского совета Болгарской исламской академии в Татарстане

В мероприятии под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко, принял участие Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Перед началом заседания Калиматов посетил музейно-выставочный комплекс «Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году», библиотеку, осмотрел учебные аудитории и совершил молитву в Белой мечети, находящейся на территории ансамбля, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

В ходе ознакомительной экскурсии ректор БИА Данияр Абдрахманов рассказал об истории создания Академии, учебно-образовательной и научно-исследовательской деятельности, планах дальнейшего развития учебного заведения.

Открывая заседание, Кириенко подчеркнул, что Президентом России поставлена задача по восстановлению и развитию традиционной отечественной исламской богословской школы. «Ислам в нашей стране имеет не только древние корни, но и выверенную многовековую историю, культуру, собственные традиции. Это особенно важно для такой многонациональной и многоконфессиональной страны, как Россия. Важно, чтобы эти особые традиции российского ислама поддерживались, передавались новому поколению богословов», — отметил он.

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что создание Болгарской исламской академии стало первым масштабным проектом развития мусульманского образования в современной истории России.

Он поблагодарил всех участников заседания за внимание к вопросам развития БИА. «Предстоит еще многое сделать для исполнения поручения Президента России в части воссоздания собственной исламской богословской школы, которая обеспечит суверенитет российского духовного пространства», — заключил Минниханов.

По мнению Калиматова, вопрос подготовки кадров духовенства или специалистов со знанием ислама является одним из магистральных для достижения успехов в установлении мира и противостоянии идеологии религиозного экстремизма. И противостоять разрушительным, радикально и агрессивно настроенным силам необходимо в первую очередь через истинные знания и качественное образование.

«На людей, толкующих религиозные каноны и ведущих непосредственное общение с верующими, ложится ответственность совершенно особого рода. От того, насколько взвешены и толерантны будут они в своих проповедях, разъяснениях религиозных практик, своем мировоззрении в целом, во многом зависят настроения их прихожан», — сказал Глава Ингушетии.

Руководитель субъекта также отметил, что в республике функционируют два высших исламских заведения: Ингушский исламский университет в Малгобеке и исламский институт в Сунже. Примечательно, что выпускники последнего продолжают учебу в научно-богословском центре в Болгаре.

Напомним, предложение о создании Болгарской исламской академии было поддержано Президентом России Владимиром Путиным при открытии Московской Соборной мечети 23 сентября 2015 года. В том же году Миннихановым был подписан указ о создании академии. Первых студентов центр принял в 2017 году.

В учебном заведении утвержден стандарт высшего религиозного образования (магистратура) по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» (профиль — «Исламские науки», степень — «магистр исламских наук»), имеющий четыре специализации: «исламское право», «исламская мысль и вероучение», «толкование Корана и коранические науки», «исламская экономика».

Главная цель работы БИА — формирование отечественной исламской богословской школы. В сентябре 2019 года в ее стенах состоялся выпуск первых 6 докторов мусульманского богословия в истории России.