Калиматов предупредил чиновников, что игнорирование требований АТК недопустимо

Обсуждался вопрос антитеррористической защищенности объектов образования, культуры, здравоохранения и спорта в части завершения процедур категорирования и паспортизации, а также оснащения их инженерно-техническими средствами.

Как отметил в своем докладе начальник отдела аппарата АТК Саварбек Куркиев, соответствующая работа в ведомствах проведена не в полной мере, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Заслушав информацию, Калиматов поручил профильным министрам и главам районов взять этот вопрос на личный контроль и разработать «дорожную карту», а региональному Антитеррористическому комитету — оказать необходимое содействие. Он подчеркнул, что игнорирование обязательных требований будут иметь для чиновников серьезные последствия.

«Игнорирование обязательств по разработке паспорта места массового пребывания людей говорит лишь о безответственности. Сейчас получается так, что на равных условиях работают те, кто выполнил условия и решения комиссии, и те, кто считает допустимым этого не делать. Эту работу надо провести незамедлительно, так как все принятые меры обусловлены, прежде всего, заботой о безопасности наших жителей, и отписки в этом деле недопустимы», — заявил руководитель субъекта.

Также участники заседания региональной антитеррористической комиссии обсудили вопросы обеспечения безопасности жителей республики в период предстоящих памятных мероприятий 23 февраля.