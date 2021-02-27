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Калиматов поздравил жителей республики с Днем Конституции Ингушетии

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил жителей региона с Днем Конституции, отметив, что «принятие Основного закона республики стало важнейшим событием в истории ингушского народа, которое позволило сделать правильный выбор на пути становления правового общества».

По его словам, Конституция главный документ, который закрепил демократические принципы формирования и функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, определил правовой статус республики, как полноправного субъекта России.

«Наша Конституция — гарант и надежная основа для крепкой государственности, прочный фундамент для проведения грамотной социальной политики, повышения благосостояния людей. Она отражает исторический опыт и достижения, накопленные за прошедшие годы, определяет путь дальнейшего развития региона, и наш долг — чтить и уважать ее, следовать заложенным в ней нормам и ценностям. Соблюдая законы страны и республики, мы действуем на благо людей, трудимся и созидаем ради процветания нашего общего дома — Ингушетии», — подчеркнул Калиматов.

Он пожелал жителям региона здоровья, мира и благополучия, успехов в труде и новых достижений на благо республики и России.

Напомним, 27 февраля 1994 года на референдуме «за» принятие Конституции Ингушетии проголосовало 97,6% от принявших участие в голосовании избирателей.

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