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Калиматов поздравил жителей Ингушетии с Международным днем родного языка

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Махмуд-Али Калиматов


Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил жителей республики с Международным днем родного языка.

«Родной язык для каждого народа — это дар, который бережно передается из поколения в поколение, ядро, связывающее прошлое и настоящее народа. Он формирует культуру мышления и национальный характер. Веками наши предки создавали язык, собирая в его сокровищницу драгоценные жемчужины человеческой мудрости», — отметил Калиматов в своем обращении.

Руководитель субъекта считает, что «язык представляет живое наследие, которое мы должны оберегать. Он постоянно развивается, обогащается, и этот процесс — непрерывный».

«Сегодня мы стараемся изучить как можно больше языков, чтобы обогатить себя культурой других народов. Но мы должны уделять больше внимания родному языку, совершенствовать культуру речи языка, развивать интерес нашей молодёжи к творчеству ингушских поэтов и писателей. От наших усилий по дальнейшему развитию родного языка и литературы зависит сохранение и передача культурных ценностей и традиций последующим поколениям», — подчеркнул Калиматов.

Пусть родное слово помогает и придает нам сил и вдохновения для дальнейшего движения вперед на благо Ингушетии, пожелал Глава республики.

Международный день родного языка провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля в целях поощрения языкового и культурного разнообразия и многоязычия.

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