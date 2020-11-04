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Калиматов поздравил жителей Ингушетии с Днем народного единства

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил жителей республики с праздником – Днем народного единства, отметив, что «в этот день каждый из нас чувствует гордость за свою Родину».

«Мы живем в огромной стране, где веками в дружбе и единстве проживают люди разных национальностей и конфессий. Сила духа не раз помогала России выстоять в дни суровых испытаний. Единство народа помогает нашей стране развиваться и двигаться вперед. Опора на традиционные духовные ценности, уважение к истории страны, стремление сделать ее сильной и процветающей державой объединяют нас и сегодня», - говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте руководителя субъекта.

Калиматов подчеркнул, что «судьба Ингушетии вот уже два с половиной века неразрывно связана с Россией. На протяжении многих лет наши отцы и деды защищали свободу и независимость Родины, приумножали ее культурный, духовный, творческий потенциал, дорожили традициями. Благодарность старшему поколению, гордость за их ратные и трудовые свершения всегда будут служить нам примером сплоченности, солидарности и патриотизма».

«Многонациональная Ингушетия всегда была и будет опорой для нашей великой страны. Сегодня жители региона активно участвуют во всех преобразованиях, проводимых в России, стараются воспитать молодое поколение в самых лучших традициях», - считает Глава республики.

Он выразил уверенность, что вместе мы сможем преодолеть любые трудности, решить самые сложные задачи и обеспечить достойное будущее нашим детям и внукам.

«От всей души желаю жителям Ингушетии здоровья, счастья, согласия и успехов в достижении поставленных целей! Мира, благополучия и процветания Ингушетии и Великой России!», - пожелал Калиматов.

Напомним, с 2005 года в России ежегодно 4 ноября отмечается День народного единства. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году.

Законопроекты о внесении изменений в ст. 112 Трудового кодекса России и поправки в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» были подписаны Президентом Владимиром Путиным 29 декабря 2004 года.

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