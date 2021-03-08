«На протяжении веков ингушская женщина занимала особое место в обществе, к ней всегда относились с почтением и уважением. Великая труженица, хранительница домашнего очага, уюта и благополучия в семье, она была и остается олицетворением красоты, добра, справедливости и понимания. Ее мудрость, духовная сила и великое терпение помогало нам преодолевать жизненные трудности и поддерживать непреклонный дух ингушского народа», — отметил Калиматов в своем праздничном обращении.

Руководитель субъекта считает, что женщинам по плечу любые свершения, будь то научное открытие, спортивное состязание или ведение бизнеса. Они вносят большой вклад в развитие образования, культуры, здравоохранения республики, воспитание детей, сохранение национальных традиций и обычаев.

«Сегодня вы покоряете всевозможные профессиональные вершины, активно занимаетесь общественной деятельностью, становитесь блестящими специалистами своего дела, уверенными руководителями. Радует, что за всеми делами и хлопотами вы всегда остаетесь чуткими и нежными, счастливыми и очаровательными женщинами, которых мы уважаем и любим», — подчеркнул Глава региона.

«Дорогие наши бабушки, мамы, сестры, супруги и дочери! Спасибо вам за вашу мудрость, выдержку и терпение, за то тепло, которое вы несете в своих сердцах. Своей заботой и вниманием, добротой и любовью вы наполняете истинным смыслом жизнь родных и близких, оберегаете семьи, защищая их от невзгод безграничной верой в лучшее», — добавил Калиматов

Он пожелал женщинам, чтобы приумножались мгновения радости, а также «праздничного настроения, здоровья, семейного счастья и благополучия».