Калиматов поздравил женщин с «замечательным весенним праздником»

По его словам, этот праздник отмечают с особой теплотой во всем мире. Он наполнен самыми добрыми чувствами к нашим женщинам — матерям, сестрам, женам, дочерям, которые своей заботой и вниманием, добротой и любовью наполняют истинным смыслом жизнь родных и близких, оберегаете семьи, защищая их от невзгод безграничной верой в лучшее.

«Образ матери во все времена являлся незыблемой ценностью каждого человека и символом гармонии в мире. На протяжении веков ингушская женщина олицетворяла собой милосердие, любовь, красоту, тепло домашнего очага, уют и благополучие в семье. Счастливая мать и гостеприимная хозяйка, она занимала особое место в обществе, к ней всегда относились с почтением и уважением. Немало трудностей выпало на ее долю, но проявляя жизнестойкость и самоотверженность, она всегда их преодолевала. Ее мудрость, духовная сила и великое терпение помогало нам преодолевать жизненные трудности и поддерживать непреклонный дух ингушского народа», — отметил Калиматов.

Руководитель субъекта считает, что в современном обществе женщина играет большую роль в социально-экономической, культурной и общественно — политической жизни республики, воспитании детей, сохранении национальных традиций и обычаев.

«Сегодня вы покоряете всевозможные профессиональные вершины, активно занимаетесь общественной деятельностью, становитесь блестящими специалистами своего дела, уверенными руководителями. И для нас очень важно, чтобы за всеми делами и хлопотами вы всегда оставались чуткими и нежными, счастливыми и очаровательными женщинами, которых мы уважаем и любим», — подчеркнул Глава Ингушетии.

Он пожелал женщинам праздничного настроения, здоровья, семейного счастья, благополучия и успешной реализации жизненных планов, чтобы в их жизни было как можно больше светлых и радостных дней.