Новогодний праздник

Калиматов поздравил воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних с праздником

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в канун Нового года побывал в ГБУ «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в сельском поселении Троицкое Сунженского района республики.

Руководитель региона ознакомился с условиями проживания детей, а также стал зрителем новогоднего мероприятия, подготовленного педагогами и их воспитанниками.

Калиматов поздравил присутствующих с наступающим праздником, пожелал здоровья, радости и веры в чудеса.

«Я увидел несколько номеров, но уже по ним понятно, что в коллективе есть творческий подход, а между детьми — крепкая дружба. Желаю всем хорошо учиться и стать достойными людьми», — пожелал Глава республики.

Он также сообщил о подарке для учреждения. «В следующем году мы выделим для центра музыкальные инструменты, поможем в решении остальных вопросов. Я хочу поблагодарить преподавательский состав за ваш труд. Вы делаете благородное дело — прививаете знания, воспитываете и готовите их к взрослой жизни», — отметил руководитель региона.

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