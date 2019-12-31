Калиматов поздравил воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних с праздником

Руководитель региона ознакомился с условиями проживания детей, а также стал зрителем новогоднего мероприятия, подготовленного педагогами и их воспитанниками.

Калиматов поздравил присутствующих с наступающим праздником, пожелал здоровья, радости и веры в чудеса.

«Я увидел несколько номеров, но уже по ним понятно, что в коллективе есть творческий подход, а между детьми — крепкая дружба. Желаю всем хорошо учиться и стать достойными людьми», — пожелал Глава республики.

Он также сообщил о подарке для учреждения. «В следующем году мы выделим для центра музыкальные инструменты, поможем в решении остальных вопросов. Я хочу поблагодарить преподавательский состав за ваш труд. Вы делаете благородное дело — прививаете знания, воспитываете и готовите их к взрослой жизни», — отметил руководитель региона.