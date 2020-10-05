Праздник

Калиматов поздравил учителей с профессиональным праздником

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил работников образовательных учреждений и ветераны педагогического труда с профессиональным праздником — Днем учителя.

«День учителя — это значимый, теплый и близкий каждому из нас праздник. В этот день мы вспоминаем наших учителей, которые были рядом с нами, открывали нам прекрасный мир знаний, поддерживали нас, помогали выбрать правильный жизненный путь», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его словам, работа учителя — бесспорно, нелегкий и ответственный труд, который требует высокого профессионализма, огромных душевных и физических сил, мудрости и терпения.

«Сегодня мы отчетливо понимаем, что будущее нашей республики и ее народа напрямую связано с дальнейшим улучшением системы образования. Поэтому в республике многое делается по развитию учебно-методической базы наших школ, созданию современных комфортных условий для учебы, преподавания и воспитания. Но самое главное — это профессиональное мастерство учителя, любовь к детям и к своей профессии», — считает Глава республики.

Он выразил уверенность, что своими достижениями, умением вовлекать школьников в мир знаний и открытий учителя подтвердят высокий потенциал образовательной системы.

«Дорогие учителя, вы выполняете благородную миссию — воспитываете достойных граждан нашей республики и страны. Спасибо вам за ваш самоотверженный труд и терпение, за ваш талант, верность профессии и искреннюю любовь к детям», — подчеркнул руководитель субъекта.

Калиматов пожелал учителям, «успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия».

День учителя впервые был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. Его отмечали в первое воскресенье октября. С 1994 Россия справляет праздник 5 октября, в соответствии с указом первого Президента страны от 3 октября того же года.

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