Калиматов поздравил учащихся, педагогическую общественность, всех жителей республики с Днем знаний

Руководитель субъекта считает, что 1 сентября — «особенный для каждого из нас день. Сегодня тысячи учащихся республики сядут за парты, чтобы познать окружающий мир, проявить свои таланты и способности, научиться усердно трудиться».

«Все мы помним то незабываемое чувство, с которым в первый раз переступили порог школы, помним своего первого учителя», — отметил Калиматов.

По его мнению, годы учебы — самый увлекательный, насыщенный и незабываемый этап в жизни человека, и при этом самый ответственный. Именно образование сегодня объединяет всех — маленьких и взрослых, становится основой для успешной карьеры и нормальной, достойной во всех отношениях жизни.

Самые теплые поздравления принимают сегодня первоклассники, для которых прозвенит первый школьный звонок, открывающий дорогу в увлекательный мир знаний.

«Конечно же, это праздник и наших уважаемых и любимых педагогов — тех, для кого работа с детьми и молодежью стала призванием, смыслом и образом жизни, важным и любимым делом. В этот день я выражаю особую признательность преподавателям — талантливым, инициативным людям, которые возложили на себя огромную ответственность за воспитание подрастающего поколения. Благодаря вашему труду мы можем быть спокойны за будущее наших детей, их интеллектуальное и нравственное развитие. Родителям хочу пожелать терпения, мудрости и сил в воспитании достойного поколения», — говорится в поздравлении.

«Руководство республики отчетливо понимает, что наше будущее, будущее Ингушетии и народа, напрямую связано с дальнейшим улучшением системы образования. Для дальнейшего движения вперед нам остро необходимы молодые, талантливые, инициативные люди. Поэтому мы ускоренными темпами строим новые школы и детские сады, не жалеем средств на развитие сферы образования. Для нас очень важно, чтобы дети получали качественные знания, а учебный процесс проходил в комфортных условиях. На это наша работа будет направлена и в будущем», — добавил Калиматов.

Он пожелал всем, чтобы этот «добрый волнующий праздник был полон светлых надежд, как всегда, щедрым на цветы и улыбки, а новый учебный год — успешным и плодотворным».

Как ранее сообщала «Ингушетия», планируемая численность обучающихся в школах республики на начало учебного года составляет 80 315 человек — это на 4825 учащихся больше, чем в 2019 году.

В регионе все дети по традиции пойдут 1 сентября в школу и будут обучаться в обычном режиме. При этом в учебных заведениях будут соблюдаться требования, рекомендованные Роспотребнадзором.