Калиматов поздравил студентов с «праздником знаний, молодости, смелых планов и надежд»

«Студенческие годы — замечательная пора в жизни любого человека, начало становления профессионального пути, время первых достижений, когда происходит выбор собственной жизненной позиции», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его словам, очень важно, что ингушская молодежь профессионально растет и развивается, спорит и размышляет, а главное — активно действует, добиваясь заметных результатов в науке, производстве, искусстве, спорте.

Глава региона подчеркнул, что его среди ингушских студентов много ярких, талантливых и увлеченных людей, которые активно участвуют в общественно-политической жизни республики, заявляют о себе не только на республиканском, но и всероссийском и международном уровне.

«Дорогие студенты! Вы еще только вступаете в большую самостоятельную жизнь. Вокруг — много интересного, полезного, перспективного. И главное сейчас для вас — не затеряться в непростом мире, найти себя, научиться реализовывать свои планы. А мы, старшее поколение, руководство республики всегда готовы поддержать вас, содействовать реализации ваших творческих и научных планов», — отметил Калиматов.

Он призвал молодежь, никогда не отступать перед трудностями и не бояться ставить перед собой самые смелые задачи.

«Надеюсь, что ваши знания, профессиональные навыки, обретаемые сегодня, станут залогом успеха в ваших начинаниях. От всей души желаю вам здоровья, счастья, успешной учебы, творческих свершений и уверенности в своих силах! Пусть ваши студенческие годы будут насыщены яркими событиями, а успехи каждого из вас, достижения и победы послужат приумножению национального богатства Ингушетии», — пожелал Глава республики.