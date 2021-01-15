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Калиматов поздравил сотрудников СУ СКР по Ингушетии с 10-летием Следственного комитета России

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил сотрудников и ветеранов следственного управления Следственного комитета России по республике с 10-летием образования СКР.

«Комитет — важнейшее звено отечественной правоохранительной системы, которая играет значимую роль в укреплении законности и правопорядка в стране. Его работники — высокие профессионалы, компетентные, принципиальные и ответственные люди, вносящие своим ежедневным трудом большой вклад в борьбу с преступностью, коррупцией, соблюдение национальных интересов страны, защиту прав граждан», — отметил Калиматов в своем обращении.

Он передал сотрудникам СУ СКР по региону слова искренней благодарности за добросовестную службу и преданность избранному делу. Пожелал — крепкого здоровья, благополучия, больших успехов в профессиональной деятельности на благо Отечества.

Следственный комитет был образован на базе СК при прокуратуре России 15 января 2011 года. Ведомство наделено полномочиями в сфере уголовного судопроизводства, включая предварительное следствие и дознание. Руководство деятельностью СК осуществляет Президент России.

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