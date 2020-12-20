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Калиматов поздравил сотрудников спецслужб с Днем работника органов безопасности

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил сотрудников спецслужб с Днем работника органов безопасности России.

«20 декабря отмечается профессиональный праздник сотрудников российских специальных служб, отвечающих за безопасность личности, общества и государства. Выдержка, порядочность, верность принципам офицерской чести помогают работникам органов безопасности противостоять экстремизму, терроризму, бороться с незаконным оборотом оружия, предотвращать похищение людей», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

Он пожелал сотрудникам и ветеранам спецслужб успехов, «крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего».

День работника органов безопасности установлен на основании указа Президента России от 20 декабря 1995 года. Ранее, в течение многих десятилетий, 20 декабря отмечался неофициально как День чекиста.

В этот день в 1917 году совет народных комиссаров принял постановление об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).

Деятельность органов безопасности направлена на пресечение и раскрытие преступлений против государственного строя, внешней и внутренней безопасности государства. В их компетенцию входят функции разведывательно-информационного характера, охрана высших государственных органов, обеспечение правительственной связи, охрана государственных границ.

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