Калиматов поздравил сотрудников МЧС по Ингушетии с профессиональным праздником

«Сегодня мы отмечаем 30-летие создания Российского корпуса спасателей, преобразованного впоследствии в МЧС России, и отдаем дань глубокого уважения мужеству и благородству людей, избравших эту нелегкую профессию», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его словам, работа в чрезвычайных ситуациях требует от сотрудников ответственности, самоотверженности и постоянной боевой готовности. Именно такие качества отличают тех, кто круглосуточно несет непростую вахту и в самых сложных условиях готов к оперативному выполнению поставленных задач.

«Спасатели Ингушетии с честью выполняют свой долг по защите населения республики в опасных для жизни условиях и ликвидации последствий катастроф. Это мужественные и решительные люди, готовые в любое время прийти на помощь всем, кто попал в беду», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он поблагодарил спасателей за службу и преданность делу, отметив, что их «каждодневная деятельность — залог безопасности и спокойствия для всех жителей региона».

Калиматов выразил уверенность, что своим высоким профессионализмом, опытом, самоотверженным и добросовестным трудом сотрудники МЧС и впредь будете эффективно решать стоящие перед ними задачи и укреплять уважение к работе спасателя.

Напомним, МЧС начиналось с Российского корпуса спасателей, созданного 27 декабря 1990 года, который был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям, а в январе 1994 года — в МЧС России.