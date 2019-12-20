Калиматов поздравил сотрудников и ветеранов органов госбезопасности с профессиональным праздником

«Вы всегда находитесь на передовом рубеже охраны интересов государства, прав и свобод граждан. Отличительными качествами сотрудников Управления ФСБ по Республике Ингушетия всегда были и остаются мужество, профессионализм, высокая организованность и дисциплинированность, бдительность и оперативность. Как Глава республики, выражаю вам благодарность за преданность избранному делу, верность долгу и чести», — сказал Глава региона на мероприятии, посвященном праздничному дню.

Калиматов отметил, что спокойствие и безопасность народа Ингушетии достаются дорогой ценой.

«Мы с признательностью вспоминаем тех, кто отдал свои жизни за наше благополучие. Благодаря активным действиям правоохранительных органов, криминальная обстановка у нас остается достаточно спокойной. В последние несколько лет на территории республики не совершалось актов терроризма, постоянно уменьшается число преступлений», — сказал руководитель региона.

Он подчеркнул, что, несмотря на стабильную ситуацию в регионе, нет никаких оснований для полного спокойствия. «Стоит потерять бдительность, как проявления террористической и экстремистской направленности снова могут заявить о себе. Нам нужна эффективная система борьбы с этим злом», — отметил Калиматов.

Для этого, по мнению руководителя субъекта, необходимо активно противодействовать попыткам экстремистов и радикалов влиять на молодежь, распространять идеологию ненависти, религиозной нетерпимости и агрессивного национализма, в том числе и в социальных сетях.

Глава Ингушетии выразил уверенность, что самоотверженность и профессионализм сотрудников госбезопасности и впредь будут служить залогом спокойствия в республике, усиления борьбы с коррупцией, с преступлениями в сфере экономики и пожелал сотрудникам УФСБ по региону мира, добра и благополучия.

В завершение своего выступления, за многолетний добросовестный труд по укреплению законности и правопорядка Калиматов вручил полковнику Виталию Калашникову высшую награду республики орден «За заслуги», сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

День работника органов безопасности установлен на основании указа Президента России от 20 декабря 1995 года. Ранее, в течение многих десятилетий, он отмечался неофициально как «День чекиста».