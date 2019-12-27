Калиматов поздравил сотрудников и ветеранов МЧС по Ингушетии с Днем спасателя

«Защита и спасение людей — очень ответственная и почетная миссия, требующая высокой квалификации, инициативности и самоотверженности. И сегодня мы отдаем дань глубокого уважения мужеству и благородству людей, избравших эту нелегкую профессию спасателя», — отметил Калиматов.

По его словам, успехи ГУ МЧС России по республике во многом определены высоким профессионализмом, чувством гражданского долга и патриотизма сотрудников. Работая в исключительно трудных условиях, они по первому зову приходите на помощь людям и на деле, в экстренных ситуациях, доказываете свое мастерство и выучку.

«Ваш каждодневный труд — залог безопасности и спокойствия для всех жителей Республики Ингушетия. Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять свой служебный долг, эффективно решая поставленные перед вами сложные и важные задачи», — подчеркнул руководитель субъекта.

Калиматов выразил признательность сотрудникам МЧС за службу и преданность делу, пожелал крепости духа, энергии и успехов в служении отечеству.

День спасателя установлен указом президента России от 26 декабря 1995 года. В этот день в 1990 году было принято постановление Совета министров РСФСР «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах Государственного комитета РСФСР».

В июле 1991 года Российский корпус спасателей был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям.

10 января 1994 года ГКЧС России был преобразован в министерство России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — МЧС России.