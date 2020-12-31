Новый год

Калиматов поздравил с Новым годом участников ВОВ, Героев России и свою бывшую учительницу

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил с наступающим Новым годом участников ВОВ, Героев России и свою бывшую учительницу.

«Персональные подарки от Главы республики и поздравления были переданы участникам Великой Отечественной войны, семье первого Героя России Суламбека Осканова, семьям Героя Труда Марем Богатыревой, Героев России Абубакара Костоева и Руслана Нальгиева, а также бывшей учительницы немецкого языка Махмуд-Али Калиматова — Нелли Магомедовне Горабаневой», — сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики.

Как ранее сообщалось, в регионе стартовала благотворительная акция, в рамках которой три дня подряд по всей республике будут розданы 3 000 подарков от Главы Ингушетии. Первые 550 из них уже сегодня получили дети из сел Пригородного района.

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