Калиматов поздравил с Новым годом участников ВОВ, Героев России и свою бывшую учительницу

«Персональные подарки от Главы республики и поздравления были переданы участникам Великой Отечественной войны, семье первого Героя России Суламбека Осканова, семьям Героя Труда Марем Богатыревой, Героев России Абубакара Костоева и Руслана Нальгиева, а также бывшей учительницы немецкого языка Махмуд-Али Калиматова — Нелли Магомедовне Горабаневой», — сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики.

Как ранее сообщалось, в регионе стартовала благотворительная акция, в рамках которой три дня подряд по всей республике будут розданы 3 000 подарков от Главы Ингушетии. Первые 550 из них уже сегодня получили дети из сел Пригородного района.