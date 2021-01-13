Калиматов поздравил работников СМИ Ингушетии с профессиональным праздником

«Пресса играет важную роль в современном мире, она является выразителем общественных настроений. К ней прислушиваются, от нее ждут объективной информации, позволяющей людям ощутить сопричастность с происходящими в жизни изменениями», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его словами, в журналистике Ингушетии всегда работали творческие, талантливые, ответственные, принципиальные и преданные своему делу люди, переживающие за судьбу республики. Выполняя ответственную миссию, они проявляют высочайшее мастерство, профессиональное чутье, решительность и готовность ради правды рисковать своей жизнью.

«Именно благодаря труду работников сферы медиа жители республики своевременно информируются обо всех происходящих в регионе, стране и мире событиях, создается и поддерживается возможность для открытого диалога с властью, поднимаются острые, жизненно важные для наших граждан вопросы. Журналистская деятельность приобрела особое значение в нынешних условиях коронавирусной эпидемии», — считает Глава региона.

Он поблагодарил журналистов за верность своему призванию и любовь к родному краю, за профессионализм и стремление к постоянному самосовершенствованию, пожелав вдохновения, успешной реализации новых проектов, ярких творческих работ.

Напомним, что 13 января 1703 года в Москве вышла первая русская газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах».

Газета была создана по указу Петра I «О печатании газет для извещения оными о заграничных и внутренних происшествиях». Тираж первого номера издания составил 1 тысячу экземпляров и состоял из 4 небольших страничек по 27 строк каждая.

После 1917 года праздник российской печати был перенесен на 5 мая — день, когда вышла главная советская газета «Правда», и переименован в «День советской печати».

Постановлением президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года празднование «Дня российской печати» было вновь возвращено к исторически верной дате — 13 января.