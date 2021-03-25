Калиматов поздравил работников культуры с профессиональным праздником

«Этот день объединяет всех, кто вносит неоценимый вклад в духовное развитие общества, кто помогает приобщаться к настоящим истокам национальной культуры и просто создает людям праздник, дарит добро и хорошее настроение», — отметил Калиматов.

По его мнению, культура способна налаживать достойные отношения между людьми и народами. Она формирует личность человека на основе высоких нравственных ориентиров, воспитывает чувство прекрасного и уважение к творческому труду.

«В этой отрасли работают яркие, увлеченные, инициативные люди с безграничной фантазией, которые делают наш мир лучше и добрее, помогают раскрыться талантам, учат понимать и ценить прекрасное», — считает руководитель субъекта.

Калиматов напомнил, что ингушам «от предков достались уникальные культурные особенности — самобытность, обычаи, которые, несмотря на все пережитые тяготы и невзгоды, нам удалось сохранить и приумножить. И сегодня благодаря вашему таланту и кропотливой работе бережно сохраняются и передаются из поколения в поколение народные традиции и культурное наследие, духовный потенциал ингушского народа».

«Нам следует еще больше укреплять культурный фундамент Республики Ингушетия; оберегать нашу национальную культуру во всем ее величии, продолжать собирать по крупицам наше культурное достояние», — подчеркнул Глава региона.

Он поблагодарил работников культуры за нелегкий труд, за бесконечную преданность избранному делу. Пожелал им профессиональных побед и творческого долголетия, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Отметим, что у работников культуры довольно много профессиональных праздников, вроде дня библиотек или музеев. Но 25 марта объединяет всех представителей сектора. В этот день принято поздравлять всех, чьи профессии способствуют развитию российской культуры.